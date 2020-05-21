Определено будущее рубля при нулевых ценах на нефть

В российском Минфине определили будущее рубля при нулевых ценах на нефть. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в такой ситуации с валютой не происходит «ничего особенного». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля. Был такой теоретический у нас в течение всех этих лет диспут: что будет. И вот было – и ничего особенного не было по большому счету», — сказал Моисеев.

Чиновник имеет в виду падение котировок фьючерсов техасской WTI, которые в апреле ушли в минус впервые в истории. Аналитики уверены, что повторение такого сценария маловероятно.

Также Моисеев рассказал об антикризисных мерах, направленных на восстановление экономики. Он уверен, что накачивать систему деньгами не нужно. «Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем», — уверен он.

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