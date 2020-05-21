Ядовитая змея незаметно подкралась к девушке на тренировке и напала на нее

Ядовитая змея в американском городе Хьюстон, штат Техас, укусила девушку, которая тренировалась на заднем дворе своего дома. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

В пятницу, 15 мая, Пэрис Монтгомери (Paris Montgomery) отрабатывала трюки для выступления в группе поддержки, когда к ней незаметно подкрался медноголовый щитомордник и напал на нее. Девушка не заметила момент укуса и сначала подумала, что распорола себе ногу палкой.

На записи видно, как змея кусает Пэрис, а затем девушка заходит на тренировочный мат, и из верхней части ее ботинка сочится кровь. Она снимает ботинок и изучает повреждение, не зная о том, что это укус ядовитой змеи.

Ее мать, Трейси Монтгомери (Tracy Montgomery) отвезла Пэрис ко врачу, где ей вкололи противоядие. «Сначала я решила, что ее укусила пчела, и нанесла на место укуса немного пищевой соды. Но место повреждения начало распухать и стало фиолетовым, поэтому мы поспешили в больницу», — сказала она.

Медноголовый щитомордник обитает в большинстве южных и восточных штатов США и часто кусает людей. Эти змеи достигают более метра в длину. Укус медноголового щитомордника не смертелен для человека, однако яд этой змеи вызывает сильную боль, отек и тошноту.

Ранее сообщалось, что проглотивший курицу дикий питон в тайской провинции Чаченгсау до крови укусил змеелова, который пытался поймать его. Коллеги оказали мужчине помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу.

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