Укушенный ядовитой змеей мужчина попытался вызвать подмогу и запутался в адресе

Житель Австралии пережил нападение ядовитой змеи, затаившейся в его автомобиле. Об этом сообщается на сайте телеканала Seven News.

Вечером 22 ноября 54-летний мужчина, имя которого не уточняется, остановился с собакой у реки Блэк Крик недалеко от города Милмерран, штат Квинсленд. Он пошел искупаться и оставил дверь машины открытой. Пока австралиец плавал, в салон заползла смертельно опасная рептилия: то ли сетчатая коричневая, то ли гадюкообразная смертельная змея.

Когда мужчина вернулся, змея подкралась и укусила его. В качестве временного жгута он взял подручный ремень и позвонил в полицию, однако не смог назвать свое местоположение. Его спас проезжающий мимо водитель, который передал службе спасения точные координаты.

Австралийца доставили на вертолете в больницу, где ему дали противоядие. Текущее состояние больного не уточняется. По словам медиков, в случае промедления с лечением мужчине грозила неминуемая смерть.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

Гадюкообразные смертельные змеи также считаются одними из самых опасных рептилий в Австралии. Их яд обладает нейротоксическим действием. Каждый второй человек, укушенный этой змеей, погибает.

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