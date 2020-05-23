Заложник раскрыл подробности захвата московского банка

Мужчина, оказавшийся в заложниках в отделении Альфа-банка в Москве, раскрыл подробности захвата финансового учреждения в беседе с RT.

По словам Федора Пименова, он пришел в банк, чтобы погасить счет. В отделении, помимо него, находились трое сотрудников. «За мной зашел мужчина, и мы с работниками подумали, что это шутка как бы. А потом, когда он начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными... выполнили, так сказать, данные требования», — рассказал он.

Затем захватчик забаррикадировал дверь в отделение банка, добавил Пименов. Он также отметил, что мужчина не хотел никому причинить вреда и «взять ничего не хотел». Он «хотел какой-то правды», заявил Пименов.

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О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.

Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.

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