Захватчик московского банка признал вину

Мужчина, который пытался захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Вину признаю», — сказал задержанный в ходе допроса.

Материалы по теме Курьер захватил заложников в московском банке Он требовал деньги и угрожал взорвать бомбу

О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.

Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!