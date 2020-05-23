Задержание взявшего заложников в московском банке курьера показали на видео

Задержание взявшего заложников в Альфа-банке в центре Москвы на Земляном Валу курьера Алексея Барышникова показали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «LIFE SHOT».

Отмечается, что видео было записано камерой с обмундирования одного из бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Материалы по теме Курьер захватил заложников в московском банке Он требовал деньги и угрожал взорвать бомбу

Также уточняется, что во время захвата Барышниковым отделения банка в здании находился еще один человек — уборщица Жыпара Осмонова. Женщина спряталась в туалете, сразу же позвонила в полицию и сообщила о захвате заложников. Ее освободили бойцы СОБР.

Ранее сообщалось, что один из заложников вел прямую трансляцию из помещения банка в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, он периодически пьет вино из бутылки. При этом директор по маркетингу и коммуникациям банка заявлял , что мужчина остался один в помещении и забаррикадировался стульями, все сотрудники и клиенты покинули отделение

Известно, что захватчик 1993 года рождения. Сообщалось, что он спокойно зашел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу в костюме доставщика еды и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован. Источник ТАСС сообщал, что мужчина требовал крупную сумму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!