Штурм захваченного банка в центре Москвы попал на видео

Штурм сотрудниками спецназа отделения Альфа-банка в центре Москвы на Земляном Валу попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life-shot.

По данным канала, один из заложников вел прямую трансляцию штурма в Instagram. На кадрах видно, как несколько сотрудников спецназа вбегают в помещение через стеклянную дверь и подбегают к оператору. Затем какое-то время в кадре ничего не видно, после чего в него попадает часть помещения банка, и ролик заканчивается.

Ранее сообщалось, что мужчину, угрожавшего устроить взрыв в отделении банка, удалось задержать после штурма. Как сообщил источник ТАСС, при себе у него был муляж гранаты. В МВД официально подтвердили задержание, но не уточнили, было ли у мужчины взрывное устройство или его муляж.

Прямая трансляция в Instagram из помещения отделения также велась и до штурма. На кадрах видно, что захватчик периодически пьет вино из бутылки. При этом директор по маркетингу и коммуникациям банка утверждал, что в здании остался только захватчик, который забаррикадировался стульями.

Известно, что захватчик 1993 года рождения, его зовут Федор. Сообщалось, что он спокойно зашел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу в костюме Delivery Club и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован. Источник ТАСС сообщал, что мужчина требовал крупную сумму.

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