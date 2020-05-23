Сотрудник банка в Москве рассказал о поведении захватчика заложников

Захватчик заложников в банке в центре Москвы на Земляном Валу забаррикадировался стульями в здании, он находится там один. О таком поведении мужчины рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка, передает Forbes в своем Telegram-канале.

По его данным, все сотрудники и клиенты банка покинули отделение.

Как сообщил Telegram-канал НТВ, захвативший заложников мужчина потребовал крупную сумму денег.

Ранее Telegram-канал LifeShot сообщил, что в помещении остается один человек. По данным очевидцев, мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Кто именно остался внутри, канал не уточнил.

Захват заложников в банке в центре Москвы произошел ранее 23 мая. По данным Baza, захватчик был одет в костюм службы доставки еды Delivery Club, у него также был фирменный рюкзак. По словам очевидцев, мужчина заявил, что он заминирован. Как сообщал «Московский комсомолец», мужчину зовут Федор, он 1993 года рождения. По утверждению МК, мужчина вел себя спокойно и не предъявлял требований.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!