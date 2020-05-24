Феминистку раскритиковали после слов о мужчинах, смерти и коронавирусе

В Twitter раскритиковали феминистку из Австралии Клементину Форд (Clemintine Ford) после ее слов о том, что «коронавирус убивает мужчин недостаточно быстро». На случай обратило внимание издание Daily Mail.

Волна критики последовала после того, как 39-летняя писательница Форд поделилась своим мнением с подписчиками в ответ на статью о гендерных различиях в воспитании детей. Она рассказала историю о женщине, вынужденной бросить свою прибыльную работу во время пандемии коронавируса, потому что ее муж, сидящий дома, не мог справиться с воспитанием детей. Она назвала мужчину из истории «жалким», добавив, что эта женщина «заслуживает лучшего».

Однако на этом Форд не остановилась, дополнив свои твиты еще одним комментарием. «Честно говоря, коронавирус убивает мужчин недостаточно быстро», — написала она.

Ее заявление вызвало негативный отклик в социальной сети. Некоторые пользователи обвинили писательницу в «токсичности» и трактовании феминизма в неправильном ключе. Одна из подписчиц отметила, что до этого часто поддерживала позицию женщины, но данная фраза является «ужасающей».

Бывший сенатор от Виктории, Австралия, Деррин Хинч (Derryn Hinch) тоже обратил внимание на пост феминистки, который, как она утверждала, был написан в шутку. «Иногда ваши взгляды в Twitter действительно отвратительны. Если вы действительно так думаете, мне вас жаль», — отметил Хинч.

В ответ на волну критики Форд заявила, что негативная реакция «доказывает, насколько хрупки мужчины». «Те же мужчины, которые все время настаивают на том, чтобы женщины смеялись над шутками о насилии над нами из-за "черного юмора" и "снятия напряжения". Мужчины жалки», — написала она.

Согласно некоторым исследованиям, проведенным в мире с момента возникновения смертельной респираторной инфекции, мужчины умирают от коронавируса быстрее, чем женщины. Исследователи из нескольких уважаемых больниц в Пекине пришли к выводу, что мужчины и женщины имеют одинаковый потенциал заражения болезнью, но мужчины с коронавирусом более подвержены риску осложнений и смерти, независимо от возраста. Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что мужчины в два раза чаще нуждаются в интенсивной терапии и на 60 процентов чаще умирают.

Мельбурнский автор также известна тем, что в 2017 году подписала от руки копию своей книги фразой: «Ты сегодня убила какого-нибудь мужчину? И если нет, то почему?»

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