Замглавы полиции российского города заподозрили в пьяном вождении

Замглавы отдела полиции города Гай (Оренбургская область), подполковник МВД заподозрен в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом в пресс-службе регионального управления МВД сообщили ТАСС.

По данным пресс-службы, начальник регионального УМВД назначил служебную проверку в отношении подозреваемого. По ее итогам может быть принято решение об увольнении подполковника из полиции по отрицательным мотивам.

При этом подозреваемый, отказавшийся от медосвидетельствования, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.

29 июня 2019 года сообщалось, что заместителя командира Приволжского округа Росгвардии Евгения Березина поймали пьяным за рулем.

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