За попытки создать баррикады в Гонконге задержаны 120 протестующих

В Гонконге за попытки соорудить баррикады и провести акцию протеста полицейскими задержаны 120 демонстрантов. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в торговых районах Козуэй-бэй и Ваньчай около тысячи митингующих против законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге вышли на улицы. Полиция потребовала разойтись, ссылаясь на незаконность собрания и нарушение правил социального дистанцирования в условиях пандемии. После отказа полицейские применили слезоточивый газ и водометы.

Задержаны 120 участников акции, 40 из которых пытались соорудить баррикады. Под охрану взяты правительственные объекты центральных властей КНР. На всех перекрестках города полицейские патрули останавливают и проверяют подозрительные автомобили.

22 мая сообщалось, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга — с помощью него они смогут усилить контроль над регионом. Закон включает в себя строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР.

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