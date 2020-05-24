В Калининграде ответили на заявление США о «кинжале в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего российский регион кинжалом в сердце Европы. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Алиханов заявил, что слова дипломата были поверхностными и неподготовленными. Он предположил, что в США просто недовольны введением в 2019 году электронных виз, после которых в регион был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев.

«Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — сказал Алиханов.

Губернатор Калининградской области подчеркнул, что в регионе хорошо развивается туризм, и до пандемии коронавируса число путешественников увеличивалось на 17-20 процентов ежегодно.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Калининград мог быть центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но его превратили в закрытую военную базу с огромным количеством ракет и оружия, которые угрожают всем европейским союзникам и странам Балтии.

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