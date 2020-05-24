Участник группы Bad Balance сгорел в своей квартире

Участник Bad Balance 43-летний рэпер Роман Алексеев, известный как Купер, сгорел в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в Instagram основатель группы Влад Валов (Мастер Шеff)

По его словам, вместе с Алексеевым погибла его мать. «25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив», — написал Валов.

Купер в 1990-е годы был участников рэп-группы DA-108 — с этого началась его музыкальная карьера. В начале 2000-х он стал выступать в составе Bad Balance. В 2006 году музыкант выпустил сольный альбом «Йа».