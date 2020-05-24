Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео

Видео: t.me/pdmnews

В Ленинградской области жители города Мурино толпой сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео. Ролик в воскресение, 24 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как пожарная машина тщетно пытается проехать к горящей многоэтажке. Дорогу преграждает оставленная черная иномарка. Жители окрестных домов толпой подбегают к машине и раскачивают ее. Через минуту россияне скоординировали свои действия и сдвинули легковушку, освободив дорогу пожарным.

По данным издания со ссылкой на МЧС региона, пожар был потушен через 43 минуты после вызова. В результате никто не пострадал.

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