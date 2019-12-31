Пенсионер стряхнул маляра с девятиметровой лестницы и попал на видео

dailymail.co.uk

В городе Лима, Перу, пенсионер-инвалид стряхнул маляра с девятиметровой лестницы. Инцидент попал на видео и заинтересовал издание Daily Mail.

В четверг, 26 декабря, 46-летний маляр Фернандес Санчес (Fernández Sanchez) красил фасад трехэтажного дома. Чтобы добраться до верхних этажей, он поставил на тротуар строительную лестницу, привязав ее веревкой к зданию для устойчивости. Пожилой перуанец в инвалидном кресле посчитал, что веревка мешает ему проехать.

На кадрах видно, как пенсионер трясет лестницу, пока Санчес не падает на асфальт. Очевидец с собакой тут же подходит к пострадавшему, затем обращается к пенсионеру. Через несколько секунд маляр поднимается на ноги, держась рукой за припаркованное авто, и уходит. Инвалид размахивает руками и продолжает ругаться.

Позже Санчеса отвезли в больницу на обследование. При падении он не получил серьезных травм.

По словам местных жителей, этот пенсионер в инвалидном кресле всегда ведет себя грубо, если люди захламляют тротуар. Полиция ведет расследование и пытается установить его личность.

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