Пенсионер стал пенсионеркой в 72 года

Житель английского города Уимборн-Минстер, графство Дорсет перенес в 72 года операцию по смене пола и стал женщиной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Мне всегда нравилась женская одежда. Когда мне было десять лет, я примеряла платья моей тети, когда она уходила и старалась ей подражать», — сказала Пиппа Джонс (Pippa Jones), которая в 72 года решилась на операцию по смене пола.

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Женщина пояснила, что родилась в 1946 году и росла с бабушкой в шахтерской деревне. До 17 лет она не знала о гомосексуальности. Джонс сообщила, что ей всегда нравились «женские штучки».

Почти всю жизнь Джонс ничего не слышала о сообществе трансгендеров и не знала, что есть люди, похожие на нее. «Мужчины были мужчинами, а женщины были женщинами, и менять что-то не имело смысла», — пояснила она.

После смены пола Джонс посетила событие для транссексуалов в Лондоне. Ее расстроили пикетировавшие мероприятие участники движения «В защиту женщин», которые считают, что термин «женщина» должен быть применим исключительно к «взрослым людям женского пола» и выступают против «мужчин, которые делают вид, что они женщины». «Очень грустно, что за все эти годы отношение к трансгендерам так и не поменялось в лучшую сторону», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что 60-летний Питер Бенджамин (Peter Benjamin) из Великобритании прошел операцию по смене пола, а затем вновь решил стать мужчиной. После первой смены пола у Бенджамина начались панические атаки, он стал много пить и понял, что совершил ошибку.

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