60-летний бывший солдат попробовал быть женщиной и передумал

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Питер Бенджамин

60-летний Питер Бенджамин (Peter Benjamin) из Великобритании прошел операцию по смене пола, а затем вновь решил стать мужчиной. Об этом сообщает издание The Sun.

Бенджамин начал одеваться в женские вещи еще в подростковом возрасте. С 16 до 20 лет он служил в армии, но его карьера закончилась, когда он сильно напился и появился в своем бараке в юбке.

Позже он трижды был женат. После смерти его третьей жены в 2011 году у мужчины диагностировали гендерную дисфорию — состояние, при котором человек не может принять свой биологический пол. В 2015 году он перенес операцию по удалению мужских половых органов. Он рассказал, что государственная служба здравоохранения заплатила частной клинике десять тысяч фунтов (811,8 тысяч рублей) за операцию, но его врачи не рекомендовали ему операцию по увеличению груди.

Соседка начала называть его Виктория, объяснив это так: «Ты роскошная девчонка. Тебе нужно роскошное имя». Однако после смены пола у Бенджамина начались панические атаки, он стал много пить и понял, что снова хочет стать мужчиной. Британец заявил, что не получил достаточной психологической поддержки после смены пола и не смог найти себе друзей среди женщин. Бенджамин постоянно боялся, что на него кто-нибудь нападет, даже поход по магазинам вызывал у него панические атаки.

После решения вновь стать мужчиной Бенджамин выбросил семь мешков женских вещей, париков и косметики. Он не обновлял свидетельство о рождении от 31 августа 2016 года, в котором говорится, что он родился девочкой.

Ранее сообщалось, что в США 32-летний трансгендер обратился в больницу с жалобами на боль в животе и родил мертвого ребенка. Причиной гибели плода могло стать халатное отношение к пациенту врачей и медсестер: они решили, что его проблемы связаны с ожирением и тем, что он перестал принимать таблетки для снижения давления.

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