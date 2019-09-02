Пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал и отказался платить

Американец Томас Барнс (Thomas Barnes) заявил, что французская болонка по кличке Марино (Marino) подписала его на платный порноканал. Об этом сообщает The News Observer.

По его словам, питомец прыгнул к нему на кровать и наступил на пульт от телевизора, случайно заказав подписку на платный порноканал Hustler за 70 долларов (4,6 тысячи рублей).

Увидев появившееся на экране сообщение, пенсионер сразу позвонил провайдеру спутникового телевидения Direct TV и объяснил ситуацию. Сотрудник компании пообещал, что ошибка будет исправлена, но подписку на канал так и не отключили. Мужчина еще несколько раз звонил провайдеру, но ничего не добился.

58-летний Барнс живет на пенсию для инвалидов, поэтому 70 долларов для него — значительная сумма.

Мужчина оплатил квитанцию провайдера в конце месяца, но отказался отдавать деньги за подписку на порно. Также он написал жалобу в Федеральную комиссию связи, где подробно описал ситуацию.

Вскоре ему перезвонили из Direct TV и согласились перенести платеж на следующий месяц, но Барнса это не устроило. На запросы журналистов представители компании не ответили.

В апреле сообщалось, что 69-летняя жительница США застрелила своего 65-летнего мужа, узнав, что он приобрел подписку на телеканалы с порнографией, которую она запрещала ему смотреть. Женщина сама позвонила в полицию и сообщила об убийстве, ее приговорили к 16 годам тюремного заключения.

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