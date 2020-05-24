Россиян предупредили об экстремальной летней жаре

В июне и июле в столичном регионе ожидается экстремальная жара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Синоптики пообещали москвичам, что температура летом днем может прогреться до плюс 30 градусов. На южных рубежах страны ожидается свыше 35 градусов тепла.

Предполагается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на юге Дальнего Востока и в Сибири. В меньше степени это затронет европейскую часть страны.

В начале мая в МЧС также предупредили, что наступающее лето может стать очень жарким, из-за чего есть возможность возникновения торфяных пожаров в Центральной России.

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