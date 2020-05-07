МЧС спрогнозировало очень жаркое лето и пожары в Центральной России

Наступающее лето может стать очень жарким, из-за чего есть возможность возникновения торфяных пожаров в Центральной России. Такой прогноз дал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в интервью «Российской газете».

По словам Чуприяна, при жарком лете торфяные пожары могут появиться на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. МЧС также следит за ситуацией на территории Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, юга Красноярского края, Бурятии, Тывы, Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Амурской, Воронежской и Ростовской областей.

Чуприян добавил, что в майские праздники вырастает количество отдыхающих на природе людей, из-за чего возникнет больше очагов природных пожаров возле населенных пунктов. Пожары прогнозируются на территории юга Дальнего Востока и Сибири, и в меньшей степени — на европейской территории страны.

В конце апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России прогнозируется тяжелый сезон лесных пожаров. По его словам, етесственные пожары могут начаться в России уже во второй половине мая, спрогнозировал Вильфанд. При этом нельзя исключать и затяжных дождей в мае, но пока что риск высокой пожароопасности существует.

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