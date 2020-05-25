Популярная в 50-х годах модель купальника снова вернулась в моду

Купальники с завышенной талией, которые были популярными в 1950-е годы, снова вернулись в моду. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению экспертов моды, в летнем сезоне 2020 года на смену откровенным бикини придут более сдержанные, элегантные модели, в частности купальники с высокой или средней посадкой. При этом вместо блесток, кружевных вставок и анималистичных принтов на ткани в тренде будут материалы спокойных, базовых оттенков.

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По информации издания, преимуществом указанной модели является то, что она подходит для любого типа фигуры. По мнению стилистов, наиболее удачным и универсальным вариантом будет комплект черного цвета, однако можно также комбинировать низ и верх разных оттенков.

В 1932 году модельер Жак Хейм представил первый раздельный купальник с завышенной талией, подобный комплект считался достаточно смелым. Такая модель выгодно подчеркивала женскую фигуру. Поскольку в ту пору на пляж принято было носить слитные костюмы, востребованными ретро-купальники стали позже — в 50-е годы.

В мае стилисты выбрали самую популярную модель купальника на лето 2020 года. Ею стал раздельный купальник, состоящий из топа-бандо с открытой спиной и трусов с высокой талией. По информации издания Page Six, фото в подобных бикини публиковали предпринимательница Кайли Дженнер, а также супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

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