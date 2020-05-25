Центробанк России не смог помочь российским гражданам

Ни один российский банк не захотел воспользоваться предложением Центробанка и взять кредит по ставке 5,6 процента годовых на 28 дней. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, анонсируя такое предложение, утверждала, что увеличение сроков РЕПО сможет помочь кредитным организациям удовлетворить нужды заемщиков, в том числе физических лиц и организаций, которым нужно выплачивать зарплату сотрудникам.

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В ходе прошедшего аукциона Центробанк предлагал 500 миллиардов рублей. Следующий, где срок РЕПО увеличен до одного года, состоится во вторник, 26 мая.

По словам Набиуллиной, идея ЦБ может повысить готовность банков реструктурировать кредиты без опасений по поводу ухудшения показателей. Впервые о таких планах глава ЦБ заявила 3 апреля. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ожидал, что в итоге банки займут на таких условиях 1,5-2 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам. Проблемы найдены и в предоставлении некорректных сведений заемщикам, и в попытках навязать собственные, зачастую менее выгодные программы.

Закон о кредитных каникулах вступил в силу с начала апреля. По нему россияне имеют право получить отсрочку платежей на срок до полгода. Он входит в пакет помощи экономики в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.

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