Очереди возле московских МФЦ объяснили

Власти Москвы отреагировали на записи, распространяемые в социальных сетях, о том, что возле открывшихся после ограничительных мер из-за коронавируса Многофункциональных центрах (МФЦ) образовались очереди. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

В пресс-службе организации объяснили, что в нескольких центрах у входа утром действительно наблюдались небольшие скопления людей, которые пришли как по предварительной записи, так и без нее. Некоторые посетители пришли раньше назначенного времени.

В МФЦ напомнили, что из-за угрозы распространения коронавируса центры госуслуг работают исключительно по предварительной записи. В здания запускается по пять человек для соблюдения социальной дистанции внутри при выдаче талонов электронной очереди. Помещения офисов оборудованы рециркуляторами, а в окнах приема установлены защитные стекла, нанесена дополнительная разметка.

Москвичей, которые хотят получить услуги в МФЦ, призвали приходить точно к назначенному времени.

25 мая в Москве возобновилась работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы». По всей столице заработали не все 130 МФЦ, а только 88 учреждений в наиболее густонаселенных районах. В них будут предоставляться 150 различных услуг, которые нельзя получить в электронном виде. Записываться на прием надо предварительно на портале mos.ru. Работников центров и посетителей обяжут надеть перчатки и маски, соблюдать дистанцию. На входе организована бесконтактная проверка температуры. Поверхности будут регулярно дезинфицировать.

За последние сутки в России зафиксировали 8946 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374). Скончались 92 человека, выздоровели — 5499. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 353 тысячи.

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