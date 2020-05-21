Собянин выразил надежду на окончание пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что появилась надежда на приближающееся окончание пандемии коронавируса. Слова приводятся на его официальном сайте.

Градоначальник подчеркнул, что ежедневно стали появляться хорошие новости о замедлении распространения инфекции в столице. Он призвал москвичей продолжать соблюдение установленных ограничений, чтобы ситуация не начала снова ухудшаться.

Собянин выразил уверенность в том, что серьезный подход к требованиям властей поспособствует более скорому возвращению к нормальной жизни.

Первый этап смягчения ограничений в столице уже объявлен. Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы», а также службы каршеринга с минимально установленным сроком аренды машины в пять дней.

В Москве по состоянию на 21 мая выявлено 155 219 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 682 человек, умерли — 1794. В Московской области с начала эпидемии зарегистрировано 30 983 инфицированных. Из них 4281 излечились, 299 скончались.

Всего в России зафиксировано 317 554 инфицированных.

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