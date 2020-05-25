Совфед оценил появление украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади

Видео: Strategic Mind / YouTube

В Совфеде предрекли уголовное преследование за продвижение украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что такие проекты находятся на контроле у надзорных органов, так как пропаганда подобных игр преследуется по закону.

«Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние», — сказал он.

Политик также высказал негодование в связи с демонстрацией в игре фашистских лидеров.

Ранее киевская студия Starni Games опубликовала ролик к своей стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, где показана альтернативная версия событий Второй мировой войны. «Во главе армии Германии вам предстоит поставить на колени всю Европу. Настало время блицкрига!» —сообщают разработчики в анонсе игры.

В России игра доступна за 1499 рублей.

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