Совфед оценил появление украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади

В Совфеде предрекли уголовное преследование за продвижение украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Сенатор Франц Клинцевич заявил, что такие проекты находятся на контроле у надзорных органов, так как пропаганда подобных игр преследуется по закону.
«Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние», — сказал он.
Политик также высказал негодование в связи с демонстрацией в игре фашистских лидеров.
Ранее киевская студия Starni Games опубликовала ролик к своей стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, где показана альтернативная версия событий Второй мировой войны. «Во главе армии Германии вам предстоит поставить на колени всю Европу. Настало время блицкрига!» —сообщают разработчики в анонсе игры.
В России игра доступна за 1499 рублей.