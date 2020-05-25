Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян. Об этом в понедельник, 25 мая сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе «Газете.Ru».

По ее словам, сразу после заявления Мишустина в АТОР стали поступать вопросы от туристов, по которым видно, что люди встревожены. Но ответить на обращения невозможно, поскольку даты снятия ограничений пока не ясны, как и порядок открытия авиасообщения.

Ломидзе отметила, что заявление главы правительства требует дополнительных пояснений, в том числе, обозначения сроков и мест, куда сейчас можно выехать. Кроме того, туристам непонятно, что значит «рекомендовано не выезжать» за границу.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска» и провести их внутри страны.

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