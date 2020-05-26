На чиновника завели дело после заражения 150 россиян на похоронах

Глава Садовского сельского поселения в Адыгее стал фигурантом уголовного дела о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) после заражения коронавирусом более 150 человек на похоронах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

На сайте поселения сказано, что его возглавляет Сергей Камышан.

По версии следствия, чиновник нарушил указ главы республики о необходимости вводить ограничения в случае угрозы распространения коронавирусной инфекции и не принял мер реагирования. Также он проигнорировал запрет на проведение массовых мероприятий и не предотвратил массовое скопление людей на кладбище.

Ранее после массового инфицирования на похоронах уволился глава Красногвардейского района Альберт Османов.

1 мая в ауле Бжедугхабль прошла похоронная процессия, в которой приняли участие сотни местных жителей и приехавших из Краснодарского края родственников. Одна из пришедших на мероприятие женщин оказалась носительницей вируса. Сначала она заразила 12 членов семьи, после чего более 100 человек были протестированы на инфекцию. К 20 мая число инфицированных дошло до 151. Сама зараженная попала в инфекционный госпиталь.

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