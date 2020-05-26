Игрок в лотерею сорвал два джекпота за 12 часов и поделился секретом

Житель австралийского города Мунта, полуостров Йорк, дважды за 12 часов выигрывал в лотерее Keno Spot 8 и поделился секретом успеха. Его слова опубликованы на сайте The Lott.

В среду, 20 мая, пожелавший сохранить анонимность игрок сорвал джекпот в 50 тысяч австралийских долларов (2,3 миллиона рублей). На следующий день мужчина снова поучаствовал в розыгрыше и выиграл ту же сумму. Итоговая сумма приза составила 100 тысяч австралийских долларов (4,7 миллиона рублей).

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В разговоре с представителями The Lott победитель рассказал, как ему удалось за пару дней сорвать два джекпота. «Я играю в Keno уже долгие годы! У меня есть несколько чисел, которые я чередую в игре, — признался он. — Играть во время самоизоляции весело, это помогает расслабиться. Я был шокирован, когда увидел на экране компьютера результат розыгрыша. Я не мог в это поверить. Такой сюрприз!»

Австралиец попросил помощи у членов семьи, чтобы как следует убедиться в подлинности своего выигрыша. «Разумеется, все подтвердилось, — пояснил он. — Я почувствовал себя таким удачливым, что решил сыграть еще раз. Правда, на этот раз я использовал иную последовательность чисел. Вы только представьте себе, что я испытал, когда выиграл снова! Поверить не могу, что за 12 часов я сорвал целых два джекпота!»

Победитель планирует использовать денежный приз на ремонт дома и путешествие за границу, когда ситуация с новой коронавирусной инфекцией в мире стабилизируется.

Ранее сообщалось, что житель американского города Стэмфорд, штат Коннектикут, дважды сорвал в лотерею джекпот благодаря выигрышной тактике игры. Он отправился в тот же магазин, поучаствовал в том же розыгрыше и сорвал такой же куш, что и при первой победе.

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