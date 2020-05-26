Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в полтора раза в апреле этого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), передает РИА Новости.

Согласно данным бюро, за указанный период было выдано на 49,3 процента кредитов меньше, чем в марте этого года. По сравнению с апрелем 2019 года показатель уменьшился на 35,3 процента. Отмечается, что больше всего сократилось число заемщиков хорошего кредитного качества, которые в кризис снижают свою активность. «Это именно те заемщики, кому банки делегируют максимальные суммы кредитов», — добавили там.

При этом в ряде регионов выдача кредитов уменьшилась еще заметнее. Например, в Ростовской области количество новых ипотечных ссуд в апреле снизилось на 62,6 процента, в Краснодарском крае — на 61,8 процента, в Москве — 61,3 процента. Также большие сокращения заметны в Московской области (59,2 процента) и Санкт-Петербурге (59 процентов).

Причиной снижения показателей аналитики назвали принятые из-за коронавируса карантинные меры и экономическую ситуацию в стране. В частности, серьезные ограничения были введены в наиболее активных по кредитам регионах. Они привели и к снижению средней суммы ипотеки в России: она уменьшилась на восемь процентов.

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