Раскрыт секрет идеальной кожи Елизаветы II

Королева Великобритании избегает попадания солнечных лучей на ее лицо. Секрет идеальной кожи Елизаветы II раскрыл основатель ресурса о стиле жизни MilesYounger.com, бьюти-эксперт Стюарт Майлс (Stuart Miles). Его слова приводит The Sun.

По словам специалиста, королева никогда не уезжает в отпуск в жаркие страны. Вместо этого она предпочитает проводить время в прохладе, например, в шотландской резиденции Балморал, где останавливается уже на протяжении многих лет.

«У королевы потрясающая кожа, и все это благодаря тому, что она избегает вредного солнечного излучения. Даже в заграничных поездках она всегда выходит на улицу в шляпе с широкими полями или под зонтом, которые защищают ее лицо от воздействия солнца», — пояснил Майлс.

По его мнению, именно отсутсвие загара позволяет Елизавете II молодо выглядеть в 94 года.

Ранее в мае личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции: по его словам, Елизавета II занимается укладкой волос самостоятельно. «Она моет их, сушит и формирует укладку — и у нее хорошо получается! Она очень опытная и точно знает, что нужно делать», — отметил он.

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