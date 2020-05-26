Чиновник унизил россиянина за требование соблюдать самоизоляцию и попал на видео

Видео: t.me/pdmnews

В Ярославле глава «Южного Водоканала» Игорь Кузнецов унизил старосту дома, где он снимает квартиру, за требование соблюдать самоизоляцию. Конфликт попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На записи не видно начала скандала, видео начинается со слов Кузнецова «я ссал на тебя и срал на тебя». Впоследствии чиновник заявил, что его спровоцировали на конфликт. В разговоре с YarNews он рассказал, что конфликт начался 12 мая, и староста дома плохо вел себя с его детьми и женой и выгонял их с площадки. Кузнецов утверждает, что на видео не попали его слова о том, что местный житель «плевал на его просьбы» прекратить такое поведение.

Кузнецов добавил, что его место работы находится в Ростове Великом, но он жил в Ярославле для комфорта детей. После конфликта он принял решение вернуться в Ростов.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что «провокация» не может быть оправданием, так как надо держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Он поручил провести служебную проверку.

Ранее стало известно, что на главу Садовского сельского поселения в Адыгее завели дело о халатности после заражения коронавирусом более 150 человек на похоронах. По версии следствия, чиновник нарушил указ главы республики о необходимости вводить ограничения в случае угрозы распространения коронавирусной инфекции и не принял мер реагирования. Также он проигнорировал запрет на проведение массовых мероприятий и не предотвратил массовое скопление людей на кладбище.

По данным на 26 мая, в России выявили 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 3633 летальных исхода и 118 796 случаев выздоровления.

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