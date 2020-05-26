Сирийский беспилотник уничтожил командира протурецких боевиков

Беспилотник Сирийской арабской армии (САА) уничтожил командира поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии» (СНА). Об этом сообщает Al Masdar News.

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По информации издания, атака была совершена, когда боевики СНА пытались перейти населенный пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб. «Беспилотник нанес удар по автомобилю командира первой бригады Абу Ахмада», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что боевые самолеты Воздушно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара. Турецкие силы были вынуждены покинуть район в целях собственной безопасности из-за воздушных ударов по объектам боевиков.

Глава российского МИД Сергей Лавров тогда объяснил, что нет ничего неожиданного в том, что российская авиация наносила удары по террористам в Идлибе. Он отметил, что турецкие военные понимают, что борьба в зоне деэскалации ведется с террористами.

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