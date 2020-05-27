Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,9 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 3968, за последние сутки зафиксирован 161 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 27 мая.

3968 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 27 мая

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

26 мая сообщалось о 8915 новых случаях заражения в 83 регионах, умерли 174 пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 мая превысило 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 94,8 тысячи. За весь период пандемии скончались 350 456 пациентов, 2,28 миллиона человек выздоровели.

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