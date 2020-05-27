Стюардесса раскрыла опасность кофе на борту самолета

Неизвестная стюардесса раскрыла опасность употребления кофе и других напитков на борту самолета. Об этом пишет Express.

По словам бортпроводницы, члены экипажа используют для приготовления большинства из них водопроводную воду. При этом недавние исследования показали, что в большинстве случаев в такой воде содержится, к примеру, кишечная палочка или другие бактерии.

Также неизвестно, насколько часто подвергаются очистке резервуары для транспортировки и кипячения воды в лайнере. В связи с этим путешественникам следует заранее запасаться напитками на время перелета или заказывать на борту исключительно бутилированную воду.

Кроме того, отметила сотрудница авиакомпании, качество воды из-под крана на борту самолета настолько низко, что после посещения туалета пассажирам рекомендуется не мыть руки в раковине, а обрабатывать их дезинфицирующим средством.

12 февраля стюардесса гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Дерри Лин заявила, что пассажирам следует отказаться от подаваемой во время авиапутешествия воды, так как она «далеко не так чиста, как многие думают».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!