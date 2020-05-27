Росконгресс заявил о переносе сроков проведения саммитов БРИКС и ШОС

Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019-2020 годы и БРИКС в 2020 году заявил о переносе на более поздний срок запланированных на 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Перенос сроков проведения мероприятий обусловлен пандемией коронавируса в мире и связанными с ней временными ограничительными мерами.

Новые даты саммитов будут определены позднее в соответствии с дальнейшим развитием эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

