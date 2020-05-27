Американский миллиардер раздаст деньги беднякам просто так

Американский миллиардер, создатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 10 миллионов долларов на поддержку американских семей, обедневших из-за коронавируса. Средства в размере 1 тысячи долларов просто так раздадут 10 тысячам домохозяйств, пишет Forbes.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Деньги перечислены благотворительному проекту Project 100, который ставит своей целью помочь 100 тысячам американских семей. В настоящее время трансферты уже получили 84,3 тысячи семей. Получатели помощи выбираются автоматически в случайном порядке среди людей, пользующихся приложением Fresh EBT для отслеживания талонов на питание.

Это не первый подобный шаг основателя Twitter во время пандемии коронавируса. Ранее он заявил, что отдал 1 миллиард долларов, или почти 30 процентов своего личного состояния, на борьбу с инфекцией. Пожертвование оказалось значительно больше в сравнении с финансовой помощью, предоставленной другими миллиардерами. Например, Билл и Мелинда Гейтс отдали на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов, что составляет менее 1 процента от их активов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!