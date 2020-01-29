Богатейший китаец отдал миллионы долларов на борьбу со смертельным вирусом

Фонд основателя интернет-гиганта Alibaba и самого богатого жителя Китая Джека Ма пожертвовал 100 миллионов юаней (14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины от смертельного коронавируса. Об этом говорится в сообщении фонда в социальной сети Weibo.

По 20 миллионов юаней (2,8 миллиона долларов) получат Академия наук Китая и Инженерная академия Китая на создание вакцины, остальные средства будут использованы для поддержки китайских и зарубежных ученых и развития сотрудничества в области профилактики и лечения заболевания. Alibaba также предоставит государственным научно-исследовательским учреждениям свои вычислительные мощности для борьбы с коронавирусом.

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В ноябре 2019 года журнал Forbes назвал Джека Ма самым богатым жителем Китая с состоянием в 38,2 миллиарда долларов. По сравнению с 2018 годом, Ма стал богаче на 3,6 миллиарда. В рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index Джек Ма занимает 19-е место, по этой версии его состояние оценивается в 46,4 миллиарда долларов.

Ранее к борьбе с коронавирусом подключился основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс. Его благотворительный фонд пожертвовал 10 миллионов долларов. Половина суммы будет перечислена государственным и частным организациям по контролю за распространением вируса и уходу за больными, вторую половину получит Африканский центр контроля и предотвращения заболеваний. Средства используют для мониторинга обстановки, исследования вируса и изоляции заразившихся.

По последней информации, смертельным коронавирусом 2019-nCoV заразились более шести тысяч человек, 132 человека погибли. Больше всего случаев инфицирования отмечены в Китае, первый — в городе Ухань. Несколько заразившихся обнаружены за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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