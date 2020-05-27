В Дагестане из-за коронавируса умерли еще двое медиков

В Дагестане в городе Буйнакск из-за коронавируса умерли еще двое медиков – главврач местной детской больницы и фельдшер скорой помощи. Об этом глава города Исламудин Нургудаев написал на своей странице в Instagram.

По словам Нургудаева, умерли главврач Маржанат Зайнутдиновна и фельдшер Умрагиль Асланбековна. Он написал, что «со скорбью воспринял известие о смерти медицинских работников из-за коронавируса», и выразил соболезнования их родным и близким.

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18 мая сообщалось, что в Дагестане во время работы в пандемию коронавируса умерли около 50 врачей. Как рассказал муфтий республики Ахмад Абдулаев, ситуация с инфекцией в регионе «крайне сложная», а большое количество смертей связано с тем, что больницы переполнены.

Согласно официальным данным, всего в Дагестане выявлено 4455 случаев коронавируса. Выздоровел 4161 человек, умерли — 130. По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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