Белоруссия упростит получение гражданства

Белоруссия упростит процедуру получения гражданства по «праву почвы», сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун. Об этом в четверг, 28 мая, пишет БЕЛТА.

Либерализация процедуры предусмотрена поправками в закон о гражданстве. «Ребенок от иностранца, который постоянно проживает в Беларуси, может получить гражданство в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты», — заявил Бегун.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка. Данная мера позволит упростить им получение российского гражданства.

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