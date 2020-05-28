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Создан препарат против смертельной опухоли мозга

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Изображение: medicalxpress.com

Исследователи из Университета Макмастера и Университета Торонто создали многообещающий препарат на основе CAR T-клеточной терапии против смертельной формы опухоли мозга — глиобластомы. Почти во всех случаях после агрессивного лечения болезнь рецидивирует в более агрессивной форме менее чем через семь месяцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор для распознавания злокачественных клеток и их последующего уничтожения. Он представляет собой белок, сочетающий в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. После модификации их снова внедряют в организм больного.

Эксперименты на мышах с глиобластомой человека показали, что CAR T-клеточная терапия повышает выживаемость и снижает опухолевую нагрузку. В дальнейшем исследователи планируют провести клинические исследования с участием пациентов с рецидивирующей болезнью.

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