Раскрыты подробности освоения месторождений для «Силы Сибири»

Стоимость контракта на бурение скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии, газ из которого используется в экспортном трубопроводе «Газпрома» «Сила Сибири», выросла за семь лет более чем в два раза, выяснила в ходе расследования «Лента.ру».

В 2014 году тендер на проведение работ по бурению выиграла компания «Газпром бурение», прежде принадлежавшая «Газпрому», но с 2011 года принадлежащая Игорю Ротенбергу (сыну миллиардера Аркадия Ротенберга). Цена контракта составила 39 миллиардов рублей, но впоследствии увеличилась до 89,7 миллиарда за счет дополнительных работ.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Срок исполнения также несколько раз переносился — с июня 2018 года на декабрь 2020-го. За это время появились сведения о повторной смене владельца «Газпром бурения»: «Газпром» собирался выкупить ее за 40-50 миллиардов рублей, однако о заключении официальной сделки на данный момент ничего не известно.

По условиям соглашения (есть в распоряжении «Ленты.ру»), изначально «Газпром бурение» обязалось предоставить 107 скважин из 335 запланированных. За них компания получила 39 миллиардов рублей (364 миллиона в пересчете на одну скважину), причем около 30 процентов этой суммы — авансом.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» был запущен в конце прошлого года. Газ по нему доставляется из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном в Китай.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!