Умер правозащитник Сергей Мохнаткин. Об этом в Facebook сообщил член правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

Ему было 66 лет.

В декабре 2012 года Мохнаткин получил правозащитную премию от Московской Хельсинкской группы в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека». Основанием стало его поведение во время акции в защиту 31-й статьи конституции 31 декабря 2009 года. Мохнаткин тогда также был арестован, осужден на 2,5 года заключения за нападение на милиционеров, а затем помилован.

Мохнаткин находился в заключении с декабря 2013 года по декабрь 2018-го, после того как дважды ударил полицейского (часть 1 статьи 318 УК), а затем и его коллегу на митинге в защиту гарантирующей свободу собраний 31-й статьи конституции. В местах лишения свободы оппозиционер стал фигурантом еще двух дел: за оскорбление начальника учреждения и дезорганизацию работы тюремщиков.

Он отказался от этапирования без документов и был жестоко избит. После этого эпизода у Мохнаткина диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В декабре 2019 года у него отказали ноги.

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