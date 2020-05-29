Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Исследователи протестировали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, которые считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания. Таким образом, первый случай заражения человека коронавирусом произошел, скорее всего, не на рынке, а где-то еще.

Специалисты также доказали, что 13 первоначальных случаев заражения вирусом в Китае никак не связаны с рынком.

Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.

По последним данным, в Китае зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 4,5 тысяч человек скончались в результате пандемии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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