Франция сожгла 1,6 миллиарда масок в преддверии эпидемии коронавируса, так как власти сочли, что в них нет необходимости. Об этом сообщает The Sun.

В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2. Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.

На момент начала эпидемии в стране оставалось всего 117 миллионов средств защиты. Врачи заявляли о том, что масок не хватает на всех пациентов.

По последним данным, во Франции зафиксировано более 186 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 28 тысяч человек скончались в результате эпидемии, среди них 35 медиков.

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