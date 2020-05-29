Переболевший коронавирусом миллиардер решил заработать на коронавирусе

Чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Daniel Kretinsky), который в 2020 году переболел коронавирусом, решил заработать на кризисе, который инфекция спровоцировала в США. Об этом пишет Bloomberg.

Соединенные Штаты из-за пандемии столкнулись с сильнейшей со времен Великой рецессии 2009 года волной банкротств. Среди наиболее пострадавших от коронавируса предприятий оказались ретейлеры. Так, о банкротстве уже объявила одна из крупнейших американских сетей универмагов — производитель одежды и обуви с более чем столетней историей J.C. Penney.

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В тяжелой ситуации также оказалась еще одна крупная розничная сеть с длинной историей — Macy’s. Компания объявила, что ожидает операционные убытки на уровне от 905 миллионов до 1,1 миллиарда долларов за второй квартал 2020 года. Это фактически вся операционная прибыль за 2019 год. Акции компании с начала года подешевели более чем на 50 процентов.

На этом фоне частная инвестиционная фирма Vesa Equity Investment, которая контролируется Кретинским, выкупила 5-процентный пакет бумаг Macy's. Кроме того, в мае стало известно, что Vesa также приобрела 6 процентов акций американской сети магазинов Foot Locker, которая торгует кроссовками. Ее бумаги на фоне коронавируса упали в цене на четверть.

Даниэль Кретинский является владельцем энергетического конгломерата Energetický a průmyslový holding (EPH) с активами по всей Европе. Его состояние оценивается Forbes в 3,4 миллиарда долларов. В марте стало известно, что бизнесмен переболел коронавирусом. После выздоровления он сообщил, что в его случае болезнь протекала легко. Миллиардер отметил, что не знает, где и как подхватил инфекцию.

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