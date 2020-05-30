В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Российское предприятие «Гознак» заключило контракт на печать ливийских денег в 2015 году с главой Центрального банка Ливии, утвержденного парламентом страны. Груз с напечатанными банкнотами был отправлен в Тобрук. В МИД отметили, что в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка в условиях сложившегося двоевластия. Один из них находится в Триполи, где располагается международно признанное Правительство национального согласия, другой — в Бенгази, главу которого назначил ливийский парламент, и он, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью.

Исходя из этого, Москва назвала «фальшивыми американские заявления, а не ливийские динары». В МИД напомнили, что Россия поддерживает инициативу, направленную на прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны.

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Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. Заказчиком, по версии США, выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии. Госдеп также обвиняет Россию в усугублении экономических проблем Ливии.

Россия официально печатает валюту для других стран по заказу их центральных банков, для Ливии соответствующие операции проводятся с 2016 года. Банкноты заказывает параллельное правительство в Тобруке, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи и признанное ООН, не объявляло эти деньги вне закона.

США считают Россию одной из сторон ливийского конфликта. По данным Вашингтона, Москва оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, отправляя ему боевую технику. Армия Хафтара контролирует большую часть Ливии и противостоит силам ПНС.

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