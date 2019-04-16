Итальянский банк ослушался США и поплатился

Итальянский банк UniCredit и несколько его дочерних подразделений в других странах согласились выплатить штраф властям США в размере 1,3 миллиарда долларов за нарушение санкционного режима против Ирана и других государств, сообщает Reuters.

В частности, немецкий филиал банка помогал иранским компаниям незаконно получать доступ к финансовой системе США. Как именно это происходило, не уточняется. Одной из таких компаний являлась IRISL — государственный оператор судоходного флота.

Также кредитная организация помогала компаниям из Судана, Сирии, Ливии, Кубы и Мьянмы. Их транзакции, включая платежи за экспортированные и импортированные товары, проводились без упоминания названия страны. Такие нарушения отмечены с 2002 по 2011 год.

UniCredit утверждает, что успел заранее создать необходимые резервы под возможные потери и потому выплата штрафа не скажется на его финансовых результатах: прибыли и нормативе достаточности капитала. Так, прибыль банка за первый квартал 2019 года составила 300 миллионов евро после вычета налогов.

За последнее десятилетие как минимум десять банков были уличены в подобных нарушениях и заключили сделки с властями США. Последний случай — недавнее соглашение, на которое пошел британский Standard Chartered, выплативший 1,1 миллиарда долларов.

США наложили санкции на Иран после четырехлетнего перерыва в 2018 году, когда Вашингтон вышел из многосторонней ядерной сделки. В частности, ограничения запрещают стране экспортировать нефть, а иранскому Центробанку — совершать операции в долларах.

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