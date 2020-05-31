Оценена эффективность российского лекарства от коронавируса

Эффективность нового российского лекарства от коронавируса «Авифавир» составляет более 80 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что клинические исследования этого препарата продлятся до конца лета. «Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок. Технологические мощности позволяют производить 60 тысяч упаковок в месяц, 720 тысяч упаковок в год», — рассказали в фонде.

Доказано, что лекарство позволяет сократить период лечения болезни до четырех дней вместо девяти при приеме стандартных препаратов. Уже на этом этапе тест на COVID-19 показал отрицательный результат у 65 процентов пациентов, а на десятый день терапии — у 90 процентов.

Ранее сообщалось, что «Авифавир» совместного производства РФПИ и «ХимРар» получил одобрение от Минздрава России. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, «Авифавир» на данный момент является самым многообещающим препаратом от коронавируса не только в России, но и в мире.

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