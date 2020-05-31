Раскрыты секреты ухода за кожей при ношении масок и перчаток

Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова раскрыла секреты ухода за кожей лица и рук при ношении масок и перчаток во время пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в эфире «Национальной службы новостей».

По ее словам, постоянное и неправильное ношение предметов индивидуальной защиты может спровоцировать кожные инфекции и аллергию, однако они не будут угрожать здоровью. Чтобы предотвратить такой эффект или помочь уже пострадавшей коже, нужно постоянно повышать водно-липидный баланс кожи и использовать крем для ее увлажнения.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что россияне в некоторых случаях вполне могут отказаться от ношения медицинской маски, однако взамен нужно обязательно соблюдать социальное дистанцирование. Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в России относительно спокойная, пик заболеваемости пройден.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных. На 31 мая в стране зафиксировано более 405 тысяч случаев инфицирования и 4,6 тысячи смертей.

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