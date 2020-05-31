Обнародована статистика по коронавирусу в российских регионах

Оперативный штаб обнародовал статистику за последние сутки по распространению коронавируса в российских регионах.

Как следует из данных штаба, наибольшее число случаев заражения из 9,2 тысячи новых случаев зарегистрировано в Москве — почти 2,6 тысячи. Следом идут Московская область (757 случаев), Санкт-Петербург (369), Нижегородская (301), Свердловская (265), Ростовская (178), Волгоградская (158), Саратовская (142), Архангельская (137) и Челябинская (136) области.

В Дагестане, где наблюдается напряженная ситуация с распространением вируса, зарегистрировано 125 новых случаев заражения.

Как отмечает ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России 31 мая оказался на максимальном за последние 17 дней уровне, превысив единицу впервые с 14 мая. Сейчас он составляет 1,01.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!